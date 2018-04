'Je kunt op sekswebsites worden gezet', politie waarschuwt voor sexting

Kinderen krijgen les over sexting. (Foto: Omroep West)

Kinderen krijgen les over sexting. (Foto: politie Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hoe maak je verantwoord gebruik van social media? Wat is sexting? En waarom kunnen de gevolgen daarvan heel groot zijn? Het zijn vragen die centraal staan bij een speciale les voor de scholieren van het Wellantcollege in Alphen aan den Rijn.

In het Mobiele Media Lab, een speciale vrachtwagen van de politie, doen leerlingen zelf onderzoek om te ontdekken hoe groot het probleem 'sexting' is. 'Wij doen dat door middel van een interactief spel', legt schoolwijkagent Hans Keller uit. 'De leerlingen zijn eigenlijk de rechercheurs en ze gaan op zoek naar de dader van een filmpje dat op internet is verspreid.'

Want de gevolgen voor slachtoffers én daders kunnen groot zijn. 'Later kan het gevolgen hebben om werk te zoeken', vertelt Fabiënne, één van de scholieren. 'Je kunt uitgelachen worden op school of op sekswebsites worden gezet.'



Twee scholen

In totaal krijgen twintig Alphense schoolklassen de komende weken les van de politie. Woensdag staat het Mobiele Media Lab nog op het schoolplein van het Wellantcollege. En eind april is het de beurt aan leerlingen van het Ashram College.

