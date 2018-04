Team Brunel wint zwaarste etappe van de Volvo Ocean Race

DEN HAAG - De Nederlandse boot van Team Brunel heeft de zevende en zwaarste etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. In de eindsprint bleef Brunel de boot van DongFeng voor.

De andere Nederlandse boot, Team Akzo Nobel, ligt op een derde plek. Die plaats houdt de boot waarschijnlijk vast, want concurrenten Turn The Tide on Plastic en MAPFRE liggen enorm achter.

De zevende etappe was een eneverende etappe. Team Scallywag heeft de race beëindigd wegens het overlijden van bemanningslid John Fisher. Team Vestas 11th Hour Racing is met pech uit de koers gestapt.



Zenuwslopende uren

De equipe van schipper Bouwe Bekking kon na een paar zenuwslopende uren, waarin de wind wegviel en de boten in het zicht van de haven ronddobberden voor de kust, als eerste aanmeren in de Braziliaanse havenstad Itajai.

Brunel liet in een eerste reactie weten supertrots te zijn op de overwinning, maar noemt het ook een bitterzoete zege vanwege de tragische dood van Fisher (47), die tijdens de etappe overboord sloeg en niet meer werd teruggevonden. 'Hij is tijdens de race nooit uit onze gedachten geweest', aldus Brunel.

