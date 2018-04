Deel dit artikel:











Coenecoopbrug in N207 korte tijd gestremd geweest De Coenecoopbrug als hij wel dicht is (Foto: Flickr.com)

GOUDA - De Coenecoopbrug in de N207 in Gouda is korte tijd defect geweest. De brug ging niet meer dicht, zo meldden Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland.

Monteurs hebben het defect verholpen. Kort na vijf uur vanmiddag kon het wegverkeer weer over de brug. Omrijden via de Hefbrug van Waddinxveen en de Amaliabrug in de N451 hoeft niet meer.