Deel dit artikel:











Leidse Nachtraad: nachtleven in Leiden kan veel beter Uitgaan in Leiden | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het gaat niet goed met het nachtleven in Leiden. Dat vinden een aantal organisatoren van feesten en dj’s. En daarom hebben ze zich verenigd in een nieuw collectief: de Leidse Nachtraad. Bovendien zijn ze een online petitie begonnen voor een beter nachtleven in Leiden. Ze willen daarmee de politiek overtuigen dat het anders moet in Leiden.

In korte tijd hebben al ruim 1700 mensen de online petitie getekend. 'Voor een lokaal initiatief ben ik daar heel tevreden mee', zegt Martijn Braat van de Nachtraad. Maar waar hij zeker niet tevreden mee is het Leidse nachtleven.

Gebrek aan uitgaangsgelegnheden 'Rotterdam en Amsterdam hebben de laatste jaren een hele transformatie doorgemaakt terwijl in Leiden juist een gebrek is aan uitgaansgelegenheden omdat een aantal locaties zijn gesloten', aldus Braat. De Nachtraad is pas kort geleden opgericht. 'Ook juist met de komst van een nieuwe gemeenteraad', zegt Braat. 'Want het is echt tijd voor een nieuwe visie op de nacht omdat die nacht een heel belangrijk aspect is van de stad. Je ziet dat Leiden in ontwikkeling is, en dat willen we nu ook meepakken in de nacht.' LEES OOK: Meer horeca op Nieuwe Rijn stuit op verzet