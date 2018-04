Springer tribune geweerd uit Tweede Kamer

DEN HAAG - De man die zich vorige maand probeerde te verhangen vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer wordt de toegang tot het gebouw ontzegd. Dat heeft het bestuur van de Kamer dinsdag laten weten.

Het openbare deel van het Kamergebouw is in principe vrij toegankelijk voor bezoekers. Het bestuur van de Kamer heeft nu besloten dat bij 'personen die de orde ernstig verstoren' en bij wie gevreesd wordt voor herhaling de toegang kan worden ontzegd, schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib.

Het toegangsverbod geldt in principe voor drie maanden, en kan worden verlengd zolang het bestuur van de Kamer dat nodig acht. De springer bleek een activist te zijn die zich sterk maakt voor de legalisering van cannabis. In een brief die na zijn daad de ronde deed schreef hij de politiek te willen wakker schudden. Hij voelde zich in het nauw gebracht door de overheid.

LEES OOK: Man die van Kamertribune sprong heeft spijt: 'Ik wilde ze wakker schudden'