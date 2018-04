Fortuna verslaat PKC na verlenging en speelt Korfbal League-finale tegen TOP

DELFT - Fortuna/Delta Logistiek heeft dinsdagavond voor het eerst in vijf jaar de Korfbal League-finale bereikt. Het beslissende duel in de best-of-3-serie tegen PKC/SWKGroep werd na verlenging met 20-21 gewonnen. Daardoor gaat de finale om het landskampioenschap komende zaterdag tussen Fortuna en titelhouder TOP/SolarCompleet uit Sassenheim.

De wedstrijd van dinsdagavond begon een kwartier later dan gepland in Papendrecht, omdat fans van Fortuna de zaal vol hadden geschoten met slingers en confetti. Halverwege het duel had PKC een voorsprong van 11-7. Vlak voor tijd kwam Fortuna nog twee keer op gelijke hoogte (17-17 en 18-18), waarmee het Delftse team een verlenging afdwong. Daarin maakte Marcel Segaar de winnende 'golden goal.'

Het eerste onderlinge duel in de play-offs werd vorige week zaterdag nog verrassend gewonnen door Fortuna (23-24). In de return afgelopen zaterdag stelde PKC orde op zaken met een afgetekende uitzege (16-28). Door twee winstpartijen in Papendrecht mag Fortuna het zaterdagavond in de Ziggo Dome nu opnemen tegen regerend landskamioen TOP.