Drie raadsleden Westland krijgen lintje bij hun vertrek

DEN HAAG - Drie vertrekkende raadsleden van de gemeente Westland hebben dinsdagavond bij hun afscheid een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat meldt onze mediapartner WOS. Het gaat om Jan-Willem van den Beukel, Bert Doelman en Maxim van Ooijen. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In de bijeenkomst in het gemeentehuis in Naaldwijk werd afscheid genomen van in totaal veertien volksvertegenwoordigers. De drie gedecoreerden waren allen twaalf jaar of langer raadslid. Jan-Willem van den Beukel (CDA) uit Naaldwijk is zestien jaar raadslid geweest, eerst van de gemeente 's-Gravenzande en vanaf 2004 van de gemeente Westland.

Bert Doelman (LPF) uit De Lier is twaalf jaar raadslid geweest bij de gemeente Westland. En Maxim van Ooijen (D66) uit Wateringen is veertien jaar raadslid geweest, eerst van de gemeente Wateringen - van april 1994 tot december 2003 - en vanaf 2014 van de gemeente Westland.



Raad voltallig

Burgemeester Agnes van Ardenne nam met een persoonlijk woord afscheid van de elf andere vertrekkende raadsleden. Tijdens deze bijzondere raadsvergadering werd Pieter Immerzeel (CDA) geïnstalleerd, waardoor de nieuwe raad in Westland nu voltallig is.

