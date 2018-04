Deel dit artikel:











West Wekker: Dag twee in moordzaak rond Zeynel Er en Fortuna bereikt finale Korfbal League Fortuna-speler Thomas Reijgersberg schreeuwt het uit van vreugde. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Goedemorgen! Het is dag twee in de zaak rond Zeynel Er, de zakenman die bijna twee jaar geleden in Leiden werd vermoord. Maar er is meer nieuws. Zo heeft een verdachte van kindermishandeling zichzelf na de uitzending van Team West aangegeven bij de politie. En de korfballers van Fortuna in Delft hebben de finale om het landskampioenschap bereikt. Dit is de West Wekker!

1. Tweede dag rechtszaak over liquidatie van Zeynel Er

Vandaag is de tweede dag van de rechtszaak over de liquidatie van Zeynel Er. De zakenman werd in juni 2016 doodgeschoten op de hoek van de Rooseveltstraat in Leiden. Drie verdachten werden opgepakt. Het blijft de vraag of er tijdens deze tweede zittingsdag meer duidelijkheid komt over het waarom en de opdrachtgever. Vandaag komt het Openbaar Ministerie aan het woord. 2. Verdachte van mishandeling kind meldt zich na uitzending Team West

De man die een kind een karatetrap zou hebben gegeven op een Haagse begraafplaats heeft zich gisteravond bij de politie gemeld. Dat deed hij nadat beelden van hem waren te zien in het opsporingsprogramma Team West. 3. Dierenarts en activiste scheidt zich af van ProKrimpenerwaard

Dierenarts Saskia van Rooy uit Stolwijk stapt uit de partij ProKrimpenerwaard. Twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen gaat ze verder als eenmansfractie onder de naam Dierbaar Krimpenerwaard. ProKrimpenerwaard houdt daardoor nog twee zetels over. 4. Fortuna verslaat PKC na verlenging en speelt Korfbal League-finale tegen TOP

Fortuna/Delta Logistiek heeft gisteravond voor het eerst in vijf jaar de Korfbal League-finale bereikt. Het beslissende duel in de best-of-three-serie tegen PKC/SWKGroep werd na verlenging met 21-20 gewonnen. Daardoor gaat de finale om het landskampioenschap komende zaterdag tussen Fortuna en titelhouder TOP/SolarCompleet uit Sassenheim. Weer: Vergelijkbaar met gisteren. Bij een matige, aan de kust vrij krachtige wind (zuid-zuidwesten) wordt het 12 of 13 graden. Vanavond op TV West: Wegen naar Zee (herhaling)

In Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar. In deze aflevering zien we de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).