Haagse 'denktank van wereldformaat' ten onder aan geldgebrek Het pand van het IGJ aan de Sophialaan (Beeld: Google Streetview)

DEN HAAG - Het Institute for Global Justice (IGJ) in Den Haag moet na acht jaar de activiteiten staken vanwege geldgebrek. De onafhankelijke denktank, die in 2011 met miljoenen aan belastinggeld door de rijksoverheid en de gemeente Den Haag werd opgezet, had een organisatie 'van wereldformaat' moeten worden.

De organisatie was een initiatief van toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlands Zaken Madeleine Albright. De organisatie kreeg bij de oprichting een eenmalige subsidie van 17,5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken. Daarvan zouden de aanloop- en exploitatiekosten betaald worden. Voorwaarde was wel dat het instituut na vijf jaar financieel op eigen benen zou kunnen staan. Volgens De Volkskrant zal de Raad van Toezicht, onder leiding van Shell-topman Dick Benschop, woensdag bekendmaken dat er definitief geen financiële basis is om langer door te gaan met het IGJ. De problemen zouden zijn begonnen na de komst van de Amerikaan Abi Williams in 2013. Hij zou zich nauwelijks hebben bekommerd om het binnenhalen van geld, terwijl hij er zelf toch een luxueuze levensstijl en topsalaris op nahield, blijkt uit een uitgebreide reconstructie van De Groene Amsterdammer.

'Frustrerend' Benschop noemt het 'enorm frustrerend' dat het instituut niet aan de verwachtingen voldaan heeft. 'De les is dat ik eerder had moeten ingrijpen', aldus de voorzitter van de Raad van Toezicht. In de lijst van schuldeisers staat onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - dat de voormalig huisbaas van het IGJ is - en het Indisch Herinneringscentrum, dat vorig jaar het monumentale IGJ-pand in de Sophialaan betrok. De laatste onderzoeker van het IGJ vertrok vlak voor Pasen. LEES OOK: Herdenkingscentrum Nederlands-Indië komt op Sophialaan in Den Haag