Claudia de Breij brengt na twee jaar nieuwe single uit Claudia de Breij (Foto: ANP)

DEN HAAG - Zangeres en cabaretière Claudia de Breij brengt deze woensdag voor het eerst in ruim twee jaar een nieuwe single uit: 'Deze armen'. Het lied komt uit de musical 'Soof', die komend seizoen in de theaters te zien is. Het is de eerste keer dat de voormalig Omroep West-presentatrice een lied voor een musical heeft geschreven.

De Breij schreef het lied samen met Hagenaar Ed Struijlaart en Peter Slager. Zij zijn ook op de single te horen als muzikanten. 'Deze Armen' is vanaf deze woensdag via Spotify en iTunes te downloaden. Het lied wordt tijdens de voorstelling 'Soof' niet gezongen door De Breij, maar door hoofdrolspeelster Maike Boerdam. De cabaretière zingt 'Deze Armen' ook niet in haar nieuwe voorstelling NU, waarmee zij nu in de Nederlandse theaters te zien is.