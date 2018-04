Deel dit artikel:











Tomas Ross, Jeroen Windmeijer en Chris Houtman maken kans op prijs Tomas Ross (Foto: ANP)

DEN HAAG - Hagenaar Tomas Ross, Leidenaar Jeroen Windmeijer en geboren Hagenaar Chris Houtman zijn genomineerd voor de Gouden Strop 2018. Dit is de prijs voor de beste Nederlandstalige spannende roman. Aan de prijs is een geldbedrag van 20.000 euro verbonden. De prijs is in 1986 in het leven geroepen door het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs.

Ross is genomineerd met 'Het Verdriet van Wilhelmina', Windmeijer maakt kans met zijn boek 'Het Pauluslabyrint' en Chris Houtman is in de race met 'Akte van Berouw'. In totaal zijn tien thrillers van de 73 inzendingen genomineerd. Op 9 mei wordt bekend welke boeken de shortlist gehaald hebben. Ross, Windmeijer en Houtman hebben concurrentie van Willem Asman (Enter), Michael Berg (Broertje), Jan van der Cruysse (De Zaventemmers), W.A. Dehairs (Lockdown), Renate Dorrestein (Reddende Engel), Eva Keuris (Over het Spoor) en Hilde Vandermeeren (Schemerzone).