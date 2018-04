Aantal files stijgt flink, A4 in top vijf van ochtend- en avondspits

DEN HAAG - Het aantal files is de eerste drie maanden van dit jaar flink gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte, dat is de lengte maal de duur van de file, met zo'n 25 procent is toegenomen.

Volgens de ANWB is de stijging te wijten aan de weersomstandigheden. In januari stond het verkeer op veel wegen muurvast vanwege een storm. Regionaal waren het afgelopen kwartaal ook grote verschillen te zien. Weggebruikers in Zuid-Holland hadden veel meer last van files dan dezelfde periode vorig jaar.

In de top vijf van ochtendspitsfiles staat de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude op plaats twee. Een jaar geleden bezette deze file nog de derde plaats op deze ranglijst. De A4 moet alleen de A1 van Barneveld naar Amersfoort boven zich dulden.



Avondspits

In de top vijf van avondspitsfiles staat de A4 van Roelofarendsveen naar Hoogmade op plaats twee, ook een plek hoger dan een jaar eerder. De A4 naar Rotterdam staat ook op de lijst. Daar staat het verkeer vaak vast bij Delft. Die file komt de top vijf binnen op plaats drie. Koploper in de lijst met avondfiles is de A27 tussen Lexmond en Noordeloos.