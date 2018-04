Violiste Eva Stegeman onderscheiden met Haagse Stadspenning

DEN HAAG - Voor violiste Eva Stegeman is het Haagse kamermuziekfestival Classical Encounters woensdagavond op een memorabele manier begonnen. Uit handen van de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Cultuur) werd de 46-jarige Haagse violiste onderscheiden met de Stadspenning.

Deze onderscheiding wordt sinds 1977 uitgedeeld aan vrijwilligers die 25 jaar of langer actief zijn in een bestuur van een bekende Haagse organisatie. Stegeman wordt geprezen als initiatiefneemster van het vijfdaagse Internationaal Kamermuziekfestival, inmiddels omgedoopt tot Classical Encounters. De vijftiende editie van dat klassieke muziekfestival werd woensdagavond feestelijk geopend met een jubileumconcert in de Nieuwe Kerk aan het Spui.

Als artistiek directeur is Stegeman sinds de oprichting in 2003 de drijvende kracht achter het kamermuziekfestival. Daarbij kiest ze niet alleen voor bekende concertzalen, maar benut ze ook verrassende plekken zoals musea, winkels en de openbare bibliotheek.



Orkestmeester

Niet alleen studeerde de violiste aan het Koninklijk Conservatorium, tegenwoordig is ze docent Kamermuziek aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Daarnaast wordt ze regelmatig gevraagd als soliste en orkestmeester bij ensembles en orkesten in binnen- en buitenland.

