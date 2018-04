Typhoon afsluiter Live on the Beach in Scheveningen

DEN HAAG - Live on the Beach wordt op zaterdag 8 september afgesloten met een anderhalf uur durend concert van Typhoon. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Op het strand van Scheveningen spelen die dag de populairste hiphop en urban artiesten.

Na een half jaar van rust keert Typhoon, de winnaar van de Grote Prijs van Nederland in 2004, weer terug op het podium. In 2009 werd hij onderscheiden met een Zilveren Harp. Met zijn band speelde Typhoon diverse malen in de HMH en in 2016 in de Ziggo Dome.

Andere artiesten die optreden op het strand in Scheveningen zijn Ronnie Flex & Deuxperience en Big2. Speciaal voor Live on the Beach zal het hiphop-jazzy Re:Freshed Orchestra de artiesten Diggy Dex, Kenny B, Postmen, Brainpower en King Bee ruim een uur lang begeleiden. De voorverkoop voor Live on the Beach start donderdag 5 april om 10.00 uur.