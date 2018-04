Contactverbod voor stalkster van zanger Mr. Probz

ZOETERMEER - De vrouw die de in Zoetermeer geboren zanger Mr. Probz al ruim anderhalf jaar lastigvalt, mag niet meer in zijn buurt komen of contact met hem opnemen. Als ze hem toch benadert, moet ze een boete van 2500 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald.

De vrouw zocht vooral via social media contact met de zanger, maar ze ging ook naar zijn huis of zocht hem op tijdens het uitgaan. Mr. Probz heeft al twee keer aangifte gedaan tegen de vrouw. De politie greep vorig jaar al eens in en arresteerde haar voor stalking. Ze kreeg een gebieds- en contactverbod van drie maanden, maar na afloop begon ze wederom berichten te sturen en te bellen en werd haar toon steeds dreigender.

Advocaat Royce de Vries zei eerder dat de 33-jarige zanger er dagelijks veel last van had. Verder wilde hij niet te veel kwijt over de zaak. 'Het is een privékwestie.'

Mr. Probz is onder meer bekend van de hits Nothing Really Matters en Waves, waarmee hij ook bovenaan de Britse hitlijst stond.

