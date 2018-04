LIVE: Tweede dag rechtszaak over liquidatie van Zeynel Er van start

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dag en nacht gewerkt aan de rechtszaak rond de geliquideerde zakenman Zeynel Er. Dat heeft de officier van justitie woensdagochtend gezegd aan het begin van de tweede dag van het strafproces.

Zeynel Er werd op 14 juni 2016 in Leiden, op de hoek van de Gieterijstraat en de Rooseveltstraat, in een plas bloed gevonden. Dinsdag bleek tijdens de zitting dat hij 33 schotwonden had, veroorzaakt door een machinepistool.

Verdachten Leon N. (25) uit Zaandam en Mohamed H. (36), die verdacht worden van de liquidatie, horen aan het einde van de dag hun strafeis. Datzelfde geldt voor Jim C. (31) uit Amsterdam, die verdacht wordt van het meehelpen bij de voorbereidingen.

Volg rechtbankverslaggever Sander Knura rechtstreeks vanuit de rechtzaal:



LEES OOK: Verdachten van Leidse liquidatie zwijgen: 'Straks ben ik aan de beurt'