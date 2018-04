Tweede dag rechtszaak over liquidatie Zeynel Er: OM eist flinke gevangenisstraffen

LEIDEN - Op de tweede dag van de rechtszaak rond de geliquideerde zakenman Zeynel Er heeft het Openbaar Ministerie (OM) haar eis bekend gemaakt: een gevangenisstraf van 25 jaar tegen Leon N. en 22 jaar tegen Mohamed H. Voor de derde verdachte, Jim C., werd vrijspraak gevraagd. Hij is meteen vrijgelaten. C. werd verdacht van het meehelpen bij de voorbereidingen van de liquidatie.

Zeynel Er werd op 14 juni 2016 in Leiden, op de hoek van de Gieterijstraat en de Rooseveltstraat, in een plas bloed gevonden. Dinsdag bleek tijdens de zitting dat hij 33 schotwonden had, veroorzaakt door een machinepistool.

Volgens de officier van justitie was de moord op Zeynel Er goed voorbereid: 'Het was een moord in koelen bloede. Er was een gezamenlijke voorbereiding, gezamenlijke uitvoering en gezamenlijke afwikkeling. Degene die niet schoot is net zo schuldig'.



Bewijs is 'te mager'

Na de strafeis van het OM kwam de advocaat van Mohamed H., Jan Heijn Kuipers, aan het woord. Volgens hem is het bewijs tegen Mohamed H. 'heel erg mager, te mager' en hij pleit daarom voor vrijspraak. Volgens Kuipers hebben de getuigen verschillende beschrijvingen gegeven van de verdachte. 'Van blanke krullenbol van 1,90 meter tot een pikzwarte Afrikaan. Volgens de advocaat liggen die beschrijvingen nogal uit elkaar en voldoen ze niet aan het signalement van H.

Ook de DNA-vondst van H. op de Caddy, de auto waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht, is volgens de advocaat geen bewijs. 'Het is via secundaire overdracht gegaan.' Leon N. kan het volgens Kuipers overgedragen hebben op de auto. H. ontkent dat hij ooit in de auto zat.

Donderdag om 09.30 uur gaat de zaak verder. Dan zal onder andere het pleidooi van de advocaat van Leon N. aangehoord worden.

