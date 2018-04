OM eist 25 en 22 jaar cel tegen verdachten liquidatie Zeynel Er

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 25 jaar tegen Leon N. en 22 jaar tegen Mohamed H. Zij worden verdacht van het liquideren van Zeynel Er in Leiden. Voor de derde verdachte, Jim C., wordt vrijspraak gevraagd. Hij is meteen vrijgelaten. C. werd verdacht van het meehelpen bij de voorbereidingen van de liquidatie.

Zeynel Er werd op 14 juni 2016 in Leiden, op de hoek van de Gieterijstraat en de Rooseveltstraat, in een plas bloed gevonden. Dinsdag bleek tijdens de zitting dat hij 33 schotwonden had, veroorzaakt door een machinepistool. Er moesten vijf kogels uit zijn lichaam worden gehaald. Er, die op 16 juni 2016 door zijn verwondingen overleed, wilde niets kwijt over de schutter.

Volgens de officier van justitie was de moord op Zeynel Er goed voorbereid: 'Het was een moord in koelen bloede. Er was een gezamenlijke voorbereiding, gezamenlijke uitvoering en gezamenlijke afwikkeling. Degene die niet schoot is net zo schuldig'.



Steeds hogere straffen

De officier van justitie wil naar eigen zeggen een een signaal afgeven met de strafoplegging, omdat er steeds meer liquidatiezaken zijn. 'Er moet een verschil gemaakt worden. Een lange gevangenisstraf is de enige optie. Het is tijd voor een signaal, tot hier en niet verder, ook in de Haagse regio.'

