Vijf tips om je huis én je hoofd koel te houden in de hitte Buiten koken houdt warmte uit huis. Foto: archief

DEN HAAG - Heerlijk, die tropische temperaturen, maar niet als je huis daardoor in een soort broeikas verandert. En lekker slapen zit er met die hitte al helemaal niet in. Vijf tips om ook in huis je hoofd koel te houden.

1. Gordijnen en ramen overdag dichthouden

Warme lucht moet je overdag proberen buiten te houden en dat doe je door ramen, deuren en gordijnen dicht te houden. Door het open raam komt anders toch alleen maar warme lucht binnen. Zet de ramen weer open als het buiten afgekoeld is. 2. Elektrische apparaten uitlaten

Je hebt het vaak niet eens door, maar veel elektrische apparaten produceren warmte. Soms zelfs als ze uitstaan. Laat de stofzuiger dus uit, en trek van zoveel mogelijk toestellen die je niet gebruikt de stekker uit het stopcontact. 3. Katoenen laken

Als je ondanks de warmte toch graag onder iets van een deken slaapt, pak dan een dun dekbedovertrek zonder dekbed erin. Neem een katoenen laken, dat ventileert beter dan een synthetische stof. 4. Buiten koken

Binnen koken zorgt voor extra warmte in je huis. En wie heeft er nou zin om zwetend boven hette potten en pannen te hangen als het al zo warm is? Kook dus lekker buiten. Meteen een goed excuus om de barbecue aan te steken. 5. Ventilator

Is het echt niet te harden, dan kan een ventilator goed helpen. Zet hem voor je raam zodat hij de koele lucht van buiten naar binnen blaast. Of zet een bak met ijsklontjes onder je ventilator: de ventilator verspreidt de koude lucht door de hele ruimte.