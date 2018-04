Politie doet opnieuw onderzoek in water voor zaak Orlando

DEN HAAG - De politie doet woensdag onderzoek in het water van de Blauwe Loper in de Haagse wijk Ypenburg. Dat heeft te maken met de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. Het onderzoek wordt gedaan door de politie van Rotterdam en omgeving. De scholier kwam uit Rotterdam. Het is nog steeds onduidelijk hoe hij om het leven kwam: moord, zelfmoord of toch een ongeluk?

De jongen kwam op zondagavond 18 februari niet thuis na een afspraakje in Den Haag. Hij sprak wel vaker af met mannen via datingapps, maar kwam dit keer niet thuis. De politie startte een groot onderzoek en deelde flyers uit. Acht dagen later werd zijn lichaam gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg.

De politie is nog steeds met man en macht bezig te achterhalen wat er is gebeurd. Daarom is er deze woensdag ook onderzoek in de plas, bij het Böttgerwater. 'We zijn de bodemdiepte in kaart aan het brengen,' vertelt politiewoordvoerder Gijs van Nimwegen aan Omroep West.



Bodem in kaart brengen

'Die gegevens gaan we verzamelen. De resultaten kunnen eventueel bijdragen aan een reconstructie van de laatste dag van Orlando.' Er wordt gezocht met een bootje met allerlei apparatuur aan boord. 'En kennis aan boord om de bodem goed in kaart te kunnen brengen.'

Dat klinkt nogal abstract. Is de politie op zoek naar voorwerpen op de bodem? 'Nee,' zegt Van Nimwegen stellig, 'het is puur het in kaart brengen van de bodem. Hoe diep is het, hoe ziet het eruit? Die gegevens gaan we verzamelen.' Volgens Van Nimwegen is dit maar één van de vele onderzoekshandelingen. 'Alleen dit is een hele zichtbare.'



Reconstructie

De politie bekijkt nog of er een reconstructie komt in de zaak Orlando. 'Dat hangt onder meer af van vandaag. We doen natuurlijk ook nog een hoop andere dingen, maar dat is achter de schermen.' Op de vraag welke andere dingen dat zijn, wil de politiewoordvoerder geen antwoord geven. 'Daar kan ik niks over zeggen, want dit gaat om een lopend onderzoek.'

Wel wil hij kwijt dat er vermoedelijk alleen vandaag gezocht wordt in het water. 'Maar als we het om wat voor reden dan ook vandaag niet af kunnen krijgen, gaan we morgen door. Of een andere keer.'



Hele onderzoek duurt langer

De zaak wordt onderzocht door een zogeheten Team Grootschalige Opsporing. Hoe lang het hele onderzoek nog bezig is kan Van Nimwegen niet zeggen. Waarschijnlijk duurt het nog wel even: 'Het is zeker niet vandaag afgerond, nee.'

Ondertussen zoekt de politie nog steeds naar getuigen. 'Jazeker, die zijn altijd welkom. Hoe meer hoe beter. En hoe klein ook. Als mensen twijfelen of hun informatie wel iets bijdraagt, dan moeten ze toch bellen. Want alles kan bijdragen.' Vorige week waren er al meer dan honderd tips binnengekomen. Een actueel aantal tips kon de politie woensdag niet geven.



Anonieme bellers nog altijd spoorloos

Eerder was de politie ook al op zoek naar anonieme bellers die cruciale informatie hadden over de vindplaats van het lichaam van Orlando. De tips, die via Meld Misdaad Anoniem binnenkwamen, waren zo concreet dat de politie ging zoeken in het water van de Blauwe Loper. Dat is dus waar deze woensdag opnieuw onderzoek wordt gedaan.

De anonieme tipgevers, die misschien wel cruciale informatie hebben, zijn nog altijd niet gevonden. 'We hopen nog steeds dat ze ons bellen,' zegt de woordvoerder tegen Omroep West. Eerder werd er al een oproep gedaan aan het adres van Poolse vissers. Die oproep haalde zelfs Opsporing Verzocht. Er kwamen zeven tips op binnen.



Vissersbootje

Er is ook onderzoek gedaan naar een vissersbootje, waar 'een contact' zou zijn geweest. Of Orlando ook op het bootje is geweest, is nog altijd niet duidelijk. Het bootje is van een man die dichtbij het Böttgerwater woont. Maar of de man ook verdachte is in deze zaak wil de politie ook deze woensdag nog altijd niet zeggen.