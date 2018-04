Mausoleum in Rijnsburg: van hangplek naar eerbiedig graf voor graven

RIJNSBURG - Eén van de belangrijkste plekken van historisch Nederland is opnieuw ingericht: het Mausoleum in Rijnsburg. Het graf werd door jongeren nogal eens als hangplek gebruikt. Maar in het graf liggen onder meer de stoffelijke resten van Petronella van Saksen uit de elfde en twaalfde eeuw en Floris V uit de dertiende eeuw begraven. Dus dat vroeg om een andere, eigentijdse uitstraling.

Het gerestaureerde mausoleum is woensdagmiddag heropend door commissaris van de Koning Jaap Smit. In Rijnsburg was ooit een machtige abdij gevestigd, waar het mausoleum deel van uitmaakte. De graven van Holland die er begraven liggen, hadden nauwe relaties met de abdij.

Genootschap Oud Rijnsburg heeft zich de afgelopen tien jaar hard gemaakt voor een meer eerbiedige uitstraling van het mausoleum. 'We zijn ontzettend blij met de herinrichting', zegt voorzitter Teuntje van Delft. Nu staat er een hek om het graf. 'Toen het hek er nog niet stond, nodigde het uit om erop te zitten en jongeren dronken er wel eens een biertje. En dat is niet de bedoeling, het is een graf.'



Bescheiden

Naar het Mausoleum toe staan metalen poorten die naar de grafsteen leiden. Van Delft geeft toe dat de uitstraling nog steeds erg bescheiden is voor een mausoleum met prominente Nederlanders van toen. 'Ik denk dat we het moeten zoeken in de aandacht. Dat we de mensen attent moeten maken op de belangrijke plaats die deze personen innamen in onze geschiedenis.'

