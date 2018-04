Na de Lul-niet-Lollie komt De Boerderij met Houd-je-bek-spek

Deel dit artikel:











Gaat Cultuurpodium Boerderij Houd-je-bek-spek uitdelen?

ZOETERMEER - In navolging van de de Lul-niet-Lollie in Den Haag, komt cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer met 'Houd-je-bek-spek'. 'Na de lolly die in Het Paard in Den Haag werd geïntroduceerd vonden wij dat we niet achter konden blijven,' zegt Janine Karlas van De Boerderij.

Het snoepje is bedoeld om te zorgen dat publiek stil blijft bij optredens. De situatie is als volgt: een artiest komt op, speelt zijn openingsnummer en na het tweede liedje begint een groot deel van het concertpubliek te praten. 'Vooral bij ons zie je dat echte liefhebbers zich eraan storen. Maar het is lastig om er iets aan te doen,' vertelt Karlas in het lunchprogramma Broodje Bral op Radio West. 'Een concert is nou eenmaal een sociaal gebeuren. Mensen zoeken elkaar op, soms mensen die elkaar al weken niet gezien hebben. Dan ga je even flink bijkletsen. Er ontstaat zo een kloof tussen de praters en de luisteraars. Soms worden pratende bezoekers zelfs boos als je ze daarop aanspreekt. Praters zijn zich vaak niet eens bewust van het feit dat ze anderen storen.'

Ludiek Het gaat om een ludiek experiment tegen rumoerige concertbezoekers, die volgens het poppodium wel 'echt een probleem' vormen. De spekjes zijn vanaf april gratis te krijgen aan de bar van de boerderij. De boodschap is in elk geval duidelijk, vindt Karlas. 'Het leeft nu aardig. Wellicht halen we het houd-je-bek-spekje op een zeker moment echt van stal.'

