Waterglijbaan X-stream in Tikibad Duinrell weer open na ongeluk De X-stream zonder de bovenste helft (Foto: ANP)

WASSENAAR - De waterglijbaan X-stream in het Tikibad in Duinrell is woensdag weer in gebruik genomen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Wassenaarse attractiepark.

De glijbaan was dicht na een ongeluk in februari waarbij een 18-jarige man zwaargewond raakte. Volgens de woordvoerder lag de oorzaak van het ongeluk in 'een technisch defect in combinatie met foutief gebruik door een andere gast'. Wat dat foutief gebruik inhoudt wil hij niet verder toelichten. Bij de X-stream ga je op een luik staan dat openklapt, waarna je enkele meters naar beneden valt. Volgens de woordvoerder is 'een aanscherping van de veiligheid voorgesteld aan de keuringsinstantie, die de glijbaan heeft goedgekeurd.' Direct na de opening in 2010 waren er ook al enkele incidenten.