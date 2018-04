Midden-Delfland wil internationaal centrum van de paardensport worden

MAASLAND - De gemeente Midden-Delfland wil het centrum worden van de paardensport, het liefst met internationale uitstraling. Bouwbedrijf Van Mierlo heeft samen met de Lentiz Onderwijsgroep plannen gemaakt voor een hippisch kennis- en innovatiecentrum dat in Maasland moet verrijzen. Wethouder Govert van Oord (OPG) van Midden-Delfland is enthousiast.

De eerste stappen zijn al gezet. Sinds het begin van dit schooljaar heeft Lentiz een MBO-opleiding Paardensport. Die wordt gezien als de opvolger van de vermaarde paardensportopleiding in het Brabantse Deurne die in 2013 stopte vanwege financiële problemen.

De thuisbasis van Lentiz Paardensport is de manege van meervoudig wereldkampioen vierspan IJsbrand Chardon in Den Hoorn. Daar krijgen de leerlingen rijles, ze leren les te geven en ze leren hoe ze paarden moeten verzorgen en hoe het zit met de gezondheid van de dieren.



IJsbrand Chardon

'Het is fijn dat we met een topbedrijf als dat van Chardon kunnen samenwerken,' zegt directeur Adri Reijm van Lentiz. Het is volgens hem een van de kwaliteiten van de opleiding.

'Het bijzondere aan onze opleiding is onder meer dat we goede contacten hebben met bedrijven in de omgeving,' vertelt Reijm, 'daar kunnen onze studenten stage lopen. Ook komen er veel nationaal bekende paardenmensen naar ons toe om studenten op te leiden, zoals vorige week de Nederlandse bondscoach dressuur, Rien van der Schaft.'



Nog meer ambities

Maar de ambities van Lentiz gaan verder. De onderwijsinstelling heeft samen met projectontwikkelaar Van Mierlo en de stichting Equestrum een plan ontwikkeld voor een hippisch kennis- en innovatiecentrum. Het moet gebouwd worden in Maasland, naast het huidige gebouw van Lentiz.

In het centrum komen kennis over en onderzoek naar paarden samen. Reijm: 'Daar komen ongeveer 35 paarden te staan die we gebruiken voor onze opleiding, maar er vindt ook onderzoek plaats en er wordt kennis gedeeld. We hopen bovendien op een samenwerking met HBO-instellingen en universiteiten.'



Groene karakter

Wethouder Van Oord van de gemeente Midden-Delfland omarmt het initiatief. Midden-Delfland zoekt namelijk bedrijvigheid die de gemeente geld oplevert maar tegelijkertijd aansluit bij het groene karakter van de gemeente.

Van Oord: 'Dit plan sluit daar goed bij aan. In en rondom onze gemeente zijn veel hippische ondernemers. Wij denken dat een kennisinstituut bij kan dragen aan het economisch draagvlak van de gemeente en aan het verbeteren van de kwaliteit van de hippische bedrijven. De paardenbranche is heel groot en heeft internationale vertakkingen.'



Starterswoningen

Bovendien is in het plan opgenomen dat er twintig woningen bijkomen, onder andere voor studenten en starters. 'In Maasland zijn nieuwe woningen nodig,' zegt Van Oord, 'en op deze plek kan dat goed. Wij willen namelijk niet in de polder bouwen.'

De directe overburen van het innovatiecentrum zijn minder enthousiast. Ze kijken nu nog uit over de weilanden maar ze voorzien dat hun uitzicht verpest zal worden door de nieuwbouw. 'Wij zijn niet blij met de plannen,' zegt een buurtbewoner. 'De hele buurt niet, want nu zien we schapen of koeien lopen. Straks is dit groen helemaal volgebouwd.'



'Groen niet verpesten'

Van Oord begrijpt dat bewoners liever uitkijken over weilanden dan dat ze aankijken tegen woningen. 'Maar we verpesten het groen niet. We gaan erop letten dat de nieuwbouw van hoge kwaliteit is, waarbij het uitzicht van de bewoners zo min mogelijk verstoord wordt.'

De gemeenteraad van Midden-Delfland is positief over de plannen maar heeft nog geen definitief besluit genomen. Als alles volgens plan verloopt dan moeten de deuren van het hippisch kennis- en innovatiecentrum over drie jaar opengaan. Het project wordt betaald door de initiatiefnemers en niet door de gemeente. Hoeveel het gaat kosten is nog niet duidelijk.