Sportcampus Zuiderpark in de race voor titel 'beste gebouw van het jaar'

DEN HAAG - Sportcampus Zuiderpark is genomineerd voor de titel 'beste gebouw van het jaar 2018'. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). De sportcampus in Den Haag moet het opnemen tegen acht andere gebouwen.

Een vakjury heeft de negen gebouwen kandidaat gesteld en nu mag iedereen zijn stem uitbrengen. Sportcampus Zuiderpark is ontworpen door FaulknerBrowns Architects en herbergt veel faciliteiten voor amateurs en topsporters. Het werd in juni 2017 in gebruik genomen.

Ook het Stadsarchief Delft is één van de genomineerden. Delft beheert niet alleen haar eigen archieven, maar ook die van de gemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.



Stemmen

Tot dinsdag 1 mei kan iedereen via de website gebouwvanhetjaar.nl stemmen op zijn of haar favoriete gebouw. De winnaar wordt op vrijdag 18 mei bekendgemaakt en tien stemmers krijgen als beloning een rondleiding door het winnende gebouw.

