IN BEELD: De eerste bollenvelden in bloei Foto: ANP Foto: ANP Foto: ANP Foto: ANP

LISSE - Als de eerste bollenvelden in bloei staan, is het voorjaar echt begonnen. In Lisse kleuren de velden paars, roze en geel, zo is te zien op luchtfoto's.

Liefhebbers die de bloemen van dichtbij willen bewonderen, worden sinds dit jaar gewaarschuwd met het bord 'Please do not enter the flower fields' ('De bloemenvelden niet betreden'). Kwekers zijn het al jaren zat dat toeristen de bollenvelden inlopen voor een foto. Wie een foto, video of selfie wil maken wordt vriendelijk verzocht dat op enige afstand te doen. Niet alleen op de velden, ook in de Keukenhof bloeien de bloemen. Daar kunnen bloemenliefhebbers sinds donderdag 22 maart hun hart weer ophalen.