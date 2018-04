Deel dit artikel:











Man overlijdt in huis in Gouda (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

GOUDA - In een woning aan de Middenmolenlaan in Gouda is in de nacht van dinsdag op woensdag een 34-jarige man overleden. Een familielid van de man had de politie gebeld omdat de man verward gedrag vertoonde, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Politie-agenten probeerden in te grijpen, maar de man werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. Het incident wordt onderzocht door de Rijksrecherche. 'We willen graag precies weten wat er is gebeurd, en dan kan je maar beter meteen zorgvuldig beginnen,' zo zegt een woordvoerder van justitie. Over de toedracht valt volgens het OM daarom ook nog niks te zeggen.