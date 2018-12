Een oorverdovend nieuwjaar: zo bescherm je je oren tegen vuurwerk

REGIO - Elk jaar lopen er mensen oogletsel op door vuurwerk. Een vuurwerkbril is dus zeker geen overbodige luxe. Maar het beschermen van je gehoor is ook belangrijk, waarschuwt de Hoorstichting. De harde knallen kunnen namelijk voor blijvende gehoorschade zorgen. Hoe voorkom je dat?

Om te beginnen: houd afstand van vuurwerk. Volgens de Hoorstichting kunnen vuurwerkknallen met gemak 120 decibel zijn en illegaal vuurwerk zelfs 170 decibel. Als je te dichtbij staat, kan je van één zo'n knal al direct blijvende gehoorschade oplopen. Die schade kan voor slechthorendheid zorgen of voor een blijvende piep of ruis in je oren.

Als je toch vuurwerk afsteekt of in de buurt van vuurwerk staat, draag dan gehoorbescherming. Doppen met een speciaal filter werken het beste, die dempen een deel van de decibels. De kans op gehoorbeschadiging wordt zo dus een stuk kleiner.



Kinderoorkappen

Een sterretje zal voor het gehoor niet veel kwaad kunnen, maar knalvuurwerk is andere koek. Als je dus samen met je kinderen vuurwerk afsteekt, adviseert de Hoorstichting om kinderen te beschermen met kinderoorkappen. 'Het liefst in combinatie met filteroordoppen', schrijft de stichting.

Als je na afloop van het vuurwerk een piep in je oor hebt of minder goed hoort, kan het dat je toch gehoorschade hebt opgelopen. 'Blijf je last houden, negeer dit niet en ga langs bij je huisarts', is het advies.

