Bus 23 rijdt alleen nog in de zomer naar Kijkduin Een tram van de HTM | Foto: Archief Omroep West

DEN HAAG - Je neemt hem misschien wel eens; bus 23 van het De Savornin Lohmanplein in Den Haag naar Kijkduin. Vanaf 2019 rijdt deze bus alleen nog in de zomermaanden. Het is één van een reeks wijzigingen die de HTM heeft voorgesteld voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De HTM heeft haar buslijnennet onder de loep genomen om de beschikbare bussen zo effectief mogelijk in te zetten. In de plannen voor 2019 is de route van een aantal buslijnen aangepast. Buslijn 23 vervalt omdat te weinig mensen gebruik maken van deze bus, en omdat het te veel dubbelt met de routes van lijn 3, 24 en 26, aldus de HTM. Alleen in de zomermaanden rijdt bus 23 dus nog naar het Zwarte Pad in Kijkduin. Betere verbinding Buslijn 25 wordt doorgetrokken naar station Den Haag Centraal en rijdt vervolgens door naar station Mariahoeve. Zo komt er een betere verbinding van Centraal naar de wijk Mariahoeve en hoeven reizigers niet meer over te stappen. Bijkomend voordeel volgens HTM is dat de drukke tramtunnel wordt ontlast. De route van RandstadRail 4 wordt uitgebreid, waardoor passagiers kunnen doorreizen naar het nieuwe station en knooppunt Lansingerland-Zoetermeer. Op tramlijnen 6 en 16 komen meer ritten op zaterdag. Reageren Het Nachtnet van HTM blijft grotendeels in stand. De routes worden enigszins gewijzigd om beter aan te sluiten bij de vraag van de reizigers. Elke nachtnetlijn rijdt elk uur tussen 01.00 en 05.00 uur op vrijdag- en zaterdagnacht. Inwoners die willen reageren op de vervoerplannen kunnen dat doen bij hun eigen gemeente. De gemeenten dragen zorg voor beantwoording en eventuele opname in hun reactie naar de MRDH. Op woensdag 11 juli 2018 worden de Vervoerplannen 2019 behandeld in de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit. LEES OOK: OV-reizigers in regio dik tevreden over tram en bus