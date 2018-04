Voortbestaan monumentale molen De Rooie Wip in gevaar: 'Sieraad voor de omgeving'

HAZERSWOUDE-DORP - Bijna 380 jaar oud is molen De Rooie Wip in Hazerswoude-Dorp, maar hij dreigt nu te verdwijnen. De particuliere stichting die het rijksmoment beheert is dringend op zoek naar donateurs om het voortbestaan van de molen te kunnen garanderen.

De wipmolen, het oudste type poldermolen in ons land, is in 1639 gebouwd aan de Gemeneweg. 'Als ik hier sta, ben ik heel erg trots dat ik deze mooie molen mag bedienen. Het is een sieraad voor de omgeving', zegt molenaar Paul van der Zijden. 'Eén van de meest gefotografeerde molens van Nederland, zegt men.'

Stichting Molen de Rooie Wip krijgt een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-Holland en het Rijk. 'Maar het totaalbedrag is niet altijd toereikend om de kosten te dekken die voor onderhoud en reparaties nodig zijn', aldus bestuurslid Gejus van Diggele.



Brief

Volgens molenaar Van der Zijden verkeert De Rooie Wip 'niet meer in al te beste staat'. Daarom heeft de stichting per brief een oproep gedaan om te doneren.

