COLUMN: Zomaar afgeknald

DEN HAAG - De brutaliteit en meedogenloosheid van liquidaties blijft onvoorstelbaar. Slachtoffers zomaar afgeknald op straat. Omdat iemand er opdracht toe geeft, waarschijnlijk voor geld. In 2016 werd een man in Leiden met tientallen kogels beschoten. Deze week staan de twee verdachten, de schutter en zijn handlanger, voor de rechter.

Het ongelooflijk frustrerende in deze zaken is, dat er vrijwel nooit wordt gepraat. Ook nu niet. We hebben dan misschien de twee verdachten in het verdachtenbankje, maar wie de opdracht gaf... De opdrachtgever betaalt en blijft zelf buiten schot.

Het slachtoffer in deze Leidse zaak werd aan het eind van een mooie zomerse middag neergeschoten, vlak voor zijn deur. Midden op straat - met kinderen als getuige - leegden de daders hun magazijn en gingen ervandoor. Ik zei het al: tientallen kogels werden er afgevuurd. Wonderbaarlijk genoeg had de man nog anderhalve dag de kracht om te vechten voor zijn leven.

Onze verdachten worden vervolgens vastgelegd door camera's. Op hun dooie gemak wandelen ze de stationshal binnen. Niet alsof ze net iemand op straat aan stukken hebben geschoten, nee, gewoon alsof ze net even zijn wezen winkelen in de binnenstad. Niets aan te merken. Meedogenloos, gewetenloos, kil.

Die kilheid blijkt ook uit het feit dat het slachtoffer al eerder was beschoten. Toen raakte hij slechts gewond. Kort ervoor werd per ongeluk zijn collega doodgeschoten. Het is treurig dat u tegenwoordig bekend bent met een term als 'vergismoord'.

Aan de dodelijke spiraal van liquidaties moet echt een einde komen. Daar is van alles voor nodig. Maar wat zeker nodig is, zijn hoge straffen voor de daders. De rechtbank zei het eerder al in een andere liquidatiezaak: 'tegen personen die bereid en in staat zijn als een soort moordcommando op te treden, moet de maatschappij het meest worden beschermd'.

En dus eisten wij vanmorgen hoge straffen tegen de verdachten, 25 en 22 jaar cel. Want het gemak waarmee ze dit soort feiten plegen, gaat elk voorstellingsvermogen te boven.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

