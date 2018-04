Naaldwijkse lerares krijgt Franse onderscheiding: 'Overweldigend'

NAALDWIJK - Overweldigend, noemt de Naaldwijkse lerares Els Mulder-van Franeker haar onderscheiding tot Ridder in de Orde van de 'Palmes Académiques'. Ze heeft een lintje gekregen vanwege haar inzet voor de Franse taal in ons land.

Mulder is lerares Frans op de Westlandse scholengroep ISW Hoogeland in Naaldwijk. Maar ook op andere manieren is ze pleitbezorgster voor de positie van de Franse taal. Zo is ze verbonden aan de organisatie Levende Talen, die zich met studiedagen en congressen inzet voor de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland.

'Het voelt alsof je enorm in het zonnetje wordt gezet en met bloemetjes wordt overladen', zegt Mulder over het lintje dat ze ontving uit handen van de ambassadeur van Frankrijk in Nederland.



Lovende woorden

Ook haar leerlingen spreken lovende woorden over Mulder. 'Het is natuurlijk wel echt iets bijzonders', weet één van hen. 'Het is niet iets wat elke Frans lerares krijgt, dus dat zegt wel iets over het niveau.'

