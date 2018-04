ProKrimpenerwaard woedend over 'zetelroof' Saskia van Rooy

STOLWIJK - De lokale partij ProKrimpenerwaard wil dat de kieswet wordt aangepast en heeft daarom een brief geschreven aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Fractievoorzitter Ad Struijs zegt dat naar aanleiding van het opstappen van raadslid Saskia van Rooy uit Stolwijk. Twee weken na de verkiezingen neemt ze haar zetel mee en begint ze haar eigen partij. Iets wat vaker gebeurt, maar niet kan, vindt Struijs.

'Ze is lijstduwer geworden. De regel is dat je dan niet in de raad komt. Ze heeft ook uitgesproken dat niet te willen, en toch doet ze het. Dat vind ik wel bizar', zegt een woedende Struijs, die het zelfs heeft over 'zetelroof'.

Van Rooy, die onder de naam Dierbaar Krimpenerwaard verder gaat als eenmansfractie, was lijstduwer maar werd met voorkeursstemmen alsnog gekozen. Ze stelt op haar beurt dat de partij haar gebruikt heeft voor een verkiezingsoverwinning zonder haar serieus te nemen. 'Dan doe je aan kiezersbedrog', vindt Van Rooy.



Zwanendriften

Saskia van Rooy is bekend als de dierenarts die het in 2016 voor elkaar kreeg het omstreden zwanendriften te beëindigen. Vanwege familie-omstandigheden wilde ze wel meeschrijven aan het verkiezingsprogramma, maar niet op een verkiesbare plaats bij ProKrimpenerwaard. De partij steeg van één naar drie zetels in de gemeenteraad.

