Zwembad in Delft gaat dicht: 'Maar zwemmers krijgen meer water'

DELFT - Zwem- en Squashcentrum Delft sluit op 31 december haar deuren. Dat heeft de gemeente Delft bekendgemaakt. 'Maar dat is goed nieuws', stelt Pieter de Groot, directeur van Sportfondsen Delft. De sluiting is namelijk de eerste stap richting de bouw van één nieuw zwembad in Delft, als vervanging van het Sportfondsenbad Weteringlaan en Zwem- en Squashcentrum Delft. 'Zwemmers in Delft krijgen in de toekomst veel meer water.'

Het huidige zwem- en squashcentrum is nodig aan onderhoud toe. 'We hadden een punt bereikt dat we moesten beslissen om te gaan renoveren of iets nieuws te bouwen', vertelt De Groot. 'Ook het Sportfondsenbad is al meer dan 90 jaar oud. Toen is de keuze op nieuwbouw gevallen.' Volgens de plannen gaat ook het Sportfondsenbad op termijn dicht.

De plannen voor het nieuwe zwembad zijn nog volop in ontwikkeling. Zeker is dat het bad in de buurt komt van waar nu Zwem- en Squashcentrum Delft is gevestigd. 'Het nieuwe zwembad wordt groter en praktischer. De watertemperatuur en de luchtkwaliteit worden een stuk beter dan in de huidige baden. Er komt bijvoorbeeld een klimaatwand die het bad in twee delen kan scheiden. In het ene deel kan dan zwemles worden gegeven. In het andere, warmere deel kunnen ouderen zwemmen.'



Zwemrooster

Tot 31 december 2018 gaan alle zwemlessen, doelgroepactiviteiten en het recreatief- en banenzwemmen door volgens het huidige rooster. Vanaf 1 januari 2019 kunnen de zwembadbezoekers terecht in de twee andere zwembaden in Delft: het Sportfondsenbad Weteringlaan en zwembad Kerkpolder. Wanneer het nieuwe zwembad klaar moet zijn, is nog niet bekend.

LEES OOK: Baby geboren in zwembad Leiderdorp: 'Vijf keer persen en hij was eruit'