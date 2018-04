Deel dit artikel:











Bouwmeester, Bekkering/Duetz en De Geus aan kop in Sofia Cup Marit Bouwmeester. (Foto: ANP)

REGIO - Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de derde dag van de Prinses Sofia Cup voor de kust van Palma de Mallorca de leiding genomen in de Laser Radial. De olympisch kampioene uit Voorburg won de eerste race en werd vierde in de tweede. Daardoor klom ze van de derde naar de eerste plaats in het klassement met 15 punten, op de voet gevolgd door de Deense Anne-Marie Rindom met 18 punten.

Het duo Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Den Haag/Delft) behield de leiding in de klasse 49erFX. Ze hebben inmiddels zes van de negen gevaren races gewonnen en hebben een flinke voorsprong op het Deense koppel Nielsen/Thusgaard Olsen. Ook windsurfer Lilian de Geus (Den Haag) heeft de leiding genomen, in de RS:X. Ze werd tweede en derde en nam de eerste plaats over van de Chinese Pei Na Chen.

Badloe en Zegers/Van Veen Bij de mannen klom Kiran Badloe dertien plaatsen. Bij harde wind finishte de Hagenaar als eerste en derde en staat nu vijfde. 470-zeilsters Afrodite Zegers-Kyranakou en Anneloes van Veen (Den Haag/Naaldwijk) komen voorlopig niet verder dan de veertiende plaats. LEES OOK: Zeilduo Bekkering/Duetz verstevigt koppositie, Bouwmeester in top-3