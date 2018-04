'Haat-imam' preekt op bijeenkomst in Den Haag

DEN HAAG - De Haagse imam Fawaz Jneid is zondag aanwezig op een bijeenkomst in Den Haag. Hij zal spreken op een conferentie met de titel 'martelaren van het vrije woord'. Zo is te lezen op de aankondiging van BewustMoslim, een platform dat 'een stevige islamitische identiteit tot stand wil brengen'.

De bijeenkomst wordt gehouden in een zaaltje aan het Buitenhof. 'Op een steenworp afstand van het Binnenhof, waar men het spreekrecht van moslims probeert te beknotten', zoals BewustMoslim woensdag op Twitter schreef.

Tekst gaat verder onder de tweet



Fawaz Jneid is omstreden. Vorige maand haalde hij nog fel uit naar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij noemde hem in een video op Facebook een afvallige moslim.



Gebiedsverbod

De imam kreeg in augustus vorig jaar van de minister van Justitie en Veiligheid een gebiedsverbod opgelegd voor de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had om zo'n verbod gevraagd om te voorkomen dat de omstreden imam een moskee begint in een pand dat hij had gekocht aan de Cillierstraat.

Begin dit jaar heeft de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, dat verbod met zes maanden verlengd. Jneid ging hiertegen in hoger beroep. Dat dient op vrijdag 13 april.



Homo- en vrouwenrechten

Een andere spreker op de bijeenkomst in Den Haag is imam Abdelhamid Ayn Al-Hatyat. Ook hij raakte in opspraak toen hij in 2015 in Helmond in een preek een aanval deed op de democratie en zich kritisch uitliet over homo- en vrouwenrechten. Wat zondag de precieze inhoud van de bijeenkomst is, is niet bekend.

LEES OOK: Minister Grapperhaus over omstreden Haagse imam Fawaz: 'Deze meneer doet alles nét binnen de grens'