West Wekker: Zwemmers in Delft krijgen meer water en violiste krijgt Haagse Stadspenning

REGIO - Goedemorgen! Heb je het nieuws van gisteravond gemist? Wij zetten de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje. Het zwem- en squashcentrum in Delft verdwijnt, maar daar komt naar verluidt meer zwemwater voor terug. En het was gisteren een bijzondere avond voor violiste Eva Stegeman. Dat en meer lees je in de West Wekker.

1. Zwembad in Delft gaat dicht: 'Maar zwemmers krijgen meer water'

Zwem- en Squashcentrum Delft gaat definitief sluiten op 31 december. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De sluiting is een eerste stap naar de bouw van één nieuw zwembad in Delft. Op dit moment zijn er twee: het Sportfondsenbad Weteringlaan en het Zwem- en Squashcentrum Delft. Beide zwembaden zijn oud. Renovatie is te duur.

2. 'Haat-imam' preekt op bijeenkomst in Den Haag

De Haagse imam Fawaz Jneid is zondag aanwezig op een bijeenkomst in Den Haag. Hij zal spreken op een conferentie met de titel 'martelaren van het vrije woord'. Zo is te lezen op de aankondiging van BewustMoslim, een platform dat 'een stevige islamitische identiteit tot stand wil brengen'.

3. Bus 23 rijdt alleen nog in de zomer naar Kijkduin

Je neemt hem misschien wel eens; bus 23 van het De Savornin Lohmanplein in Den Haag naar Kijkduin. Vanaf 2019 rijdt deze bus alleen nog in de zomermaanden. Het is één van een reeks wijzigingen die de HTM heeft voorgesteld voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

4. Violiste Eva Stegeman onderscheiden met Haagse Stadspenning

Eva Stegeman is op het kamermuziekfestival Classical Encounterse onderscheiden met de Haagse Stadspenning. De 46-jarige violiste kreeg haar onderscheiding uit handen van cultuurwethouder Joris Wijsmuller. Stegeman is de drijvende kracht achter het festival. De violiste krijgt de Stadspenning vanwege haar jarenlange verdiensten voor Den Haag.

Weer: Veel bewolking met plaatselijk nog wat (mot)regen, in de middag komt er af en toe zon. Met vooral aan zee veel wind wordt het negen graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart (start van een gloednieuw seizoen!)

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.