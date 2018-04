Twee jaar cel geëist vanwege 'giftshop' voor drugsdealers

DEN HAAG - Vier mannen zouden een 'giftshop' voor drugshandel aan de Hoefkade in Den Haag hebben gerund. Daarom eist het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen tot 24 maanden tegen de Hagenaars.

De officier van justitie omschrijft het winkeltje als een 'one-stop-shop voor al uw dealer-benodigdheden'. Voor de beginnende drugsdealer was zo'n beetje alles te koop: ponypacks, weegschalen, versnijdingsmiddelen, onschuldig uitziende blikjes met een dubbele bodem en persen voor het maken van pillen.

Klanten kregen hun spullen discreet verpakt in witte papieren zakjes met daarop de verhullende tekst 'Eet smakelijk', alsof het om een bestelling bij de snackbar ging. Onschuldig spul, stelt de 39-jarige winkeleigenaar die als hoofdverdachte geldt. 'Dat mag je toch gewoon hebben?'



Voorbereidingshandelingen

Daar denkt de officier dus heel anders over. Die wijst er woensdag in de Haagse rechtbank op dat zulke spullen vallen onder voorbereidingshandelingen op drugshandel, dus is het bezit ervan strafbaar. Dat de verdachten al twee jaar bezig waren met hun 'handeltje', weegt voor hem ook zwaar.

Daarom eist hij twee jaar cel tegen zowel de hoofdverdachte als zijn 37-jarige medewerker. Twee handlangers, een 41-jarige Hagenaar en een 34-jarige plaatsgenoot, moeten wat de officier betreft respectievelijk anderhalf jaar (waarvan zes maanden) en vier maanden de gevangenis in. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

