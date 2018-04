Deel dit artikel:











'Onbevoegden bekeken medisch dossier Barbie' Foto: ANP

DEN HAAG - Tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag hebben ongeoorloofd het medische dossier bekeken van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie. Dit is door een tipgever via klokkenluidersite Publeaks doorgegeven aan EenVandaag, zo meldt de actualiteitenrubriek donderdag in een persbericht.

Samantha de Jong werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het Haga-ziekenhuis in Den Haag. Ze zou onwel zijn geraakt door overmatig drugsgebruik. Binnen een paar dagen na haar opname lekte uit dat het mogelijk om een poging zelfdoding ging.



Intern onderzoek Volgens EenVandaag bevestigt het Haga-Ziekenhuis dat er een intern onderzoek loopt. Ook Barbie zou ervan op de hoogte zijn gesteld dat ziekenhuismedewerkers die niet medisch betrokken waren haar dossier hebben ingezien. Dit zou gebeurd zijn via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft. Het Haga-ziekenhuis heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het inzien van medische privégegevens mag alleen als er een medische betrokkenheid is bij die patiënt. LEES OOK: Barbie doet aangifte van uitlekken seksvideo