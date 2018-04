Deel dit artikel:











Brand in woning Delft; bewoners uit hun huis gehaald Bewoners worden geëvacueerd (foto:Regio15)

DELFT - In een woning aan de Venezuelastraat in Delft heeft donderdag brand gewoed. Er zou één bewoner met spoed naar het ziekenhuis zijn vervoerd, meldt nieuwssite Regio15. Ook zijn diverse personen onderzocht in een ambulance en ligt er een verbrand matras op straat.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Omwonenden zijn opgevangen door hulpverleners. LEES OOK: Wasdroger veroorzaakt brand in huis