Zwaargewonde en ontruimingen bij woningbrand in Delft Bewoners worden geëvacueerd (foto:Regio15)

DELFT - In een woning aan de Venezuelastraat in Delft heeft donderdag brand gewoed. Volgens de brandweer is de bewoner van de woning zwaar gewond geraakt. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De omliggende woningen zijn ontruimd.

De brand brak uit op de eerste etage van een portiekflat met acht woningen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De bewoners van de flat zijn volgens een woordvoerder van de brandweer uit hun huis gehaald en opgevangen in een buurthuis. Het is onduidelijk wanneer zij hun woning weer kunnen betreden. LEES OOK: Wasdroger veroorzaakt brand in huis