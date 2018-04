Dag drie rechtszaak over liquidatie Zeynel Er: advocaat Leon N. pleit voor vrijspraak

LEIDEN - De derde dag van de rechtszaak over de liquidatie is donderdagochtend begonnen. Deze donderdag pleit de advocaat van Leon N. voor vrijspraak voor de moord op Zeynel Er. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag een gevangenisstraf van 25 jaar tegen N. en 22 jaar tegen Mohamed H. Zij worden verdacht van het liquideren van de Leidse ondernemer Er. 20 april volgt de uitspraak

N. wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Volgens de advocaat is er ‘geen bewijs voor dat Leon N. geschoten heeft’. Dat N. in wapens heeft gehandeld geeft hij toe, maar volgens de advocaat moet dit niet gezien worden als voorbereiding op een liquidatie.

Er zou ‘geen link’ zijn tussen Leon N. en het slachtoffer. 'Er is helemaal niks: geen adressen, geen foto’s', aldus de advocaat. Ook het eerder gevonden DNA trekt de advocaat in twijfel. Er is in de vluchtauto DNA gevonden van Leon N., maar ook van de vorige eigenaar. ‘Waarom is hij niet onderzocht en N. wel?’



'Het OM heeft geshopt'

Het Openbaar Ministerie (OM) reageerde donderdag dat al het bewijs samen moet worden gezien. ‘Alle deeltjes samen vormen de hele zaak’, aldus de officier van justitie. De advocaat van Leon N. reageert hierop dat het OM heeft ‘geshopt’ in de getuigenverklaringen en op die manier bij N. als verdachte uitkwam.

Medeverdachte Mohamed H. trekt vervolgens van leer tegen het OM. Hij wijst ze op dingen in het onderzoek die volgens hem niet kloppen. 'Ik ben onschuldig, ik heb hier niets mee te maken. Ik ben geen moordenaar', zegt H. en hij barst in tranen uit. Leon N. sluit af met woorden van hoop dat er nog goed naar het onderzoek wordt gekeken. ‘Want ik ben onschuldig.’



De zaak

Ondernemer Zeynel Er werd op 14 juni 2016 in Leiden, op de hoek van de Gieterijstraat en de Rooseveltstraat, gevonden in een plas bloed. Dinsdag bleek dat hij met een machinepistool is neergeschoten. Het slachtoffer had 33 schotwonden. Later moesten er in het ziekenhuis nog vijf kogels uit zijn lichaam worden gehaald. Hier overleed Er twee dagen later aan zijn verwondingen.

Woensdag werden de lange gevangenisstraffen geëist. 'Het was een moord in koelen bloede. Er was een gezamenlijke voorbereiding, gezamenlijke uitvoering en gezamenlijke afwikkeling. Degene die niet schoot is net zo schuldig', aldus de officier van justitie woensdagmiddag.

20 april volgt de uitspraak.