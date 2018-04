Deel dit artikel:











Vrouw in Delft mishandeld bij tramhalte Foto: archief

DELFT - Een 29-jarige vrouw uit Delft is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij tramhalte Papsouwselaan in Delft. Een onbekende jongeman bespuugde haar en als reactie spuugde de vrouw op de grond, zegt de politie. Hierna sloeg de man haar meerdere keren in het gezicht, waardoor ze volgens een woordvoerder zware verwondingen opliep.

De vrouw is volgens de politie niet naar het ziekenhuis gebracht. Of ze zelf hulp heeft gezocht is onduidelijk. De politie zoekt getuigen van de mishandeling en heeft een signalement van de dader verspreid. De jongeman is volgens de politie slank, licht getint en ongeveer 180 centimeter lang. Verder heeft hij zwart haar met stekels, een klein baardje en droeg een blauwe spijkerbroek.