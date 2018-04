Duurste straat en buurt opnieuw in Wassenaar

WASSENAAR - De duurste straat van Nederland is opnieuw in Wassenaar. In 2017 kostte een woning in de Groot Haesebroekseweg gemiddeld 2,5 miljoen euro. Dat is 31 keer meer dan een woning in de Tholensstraat in Terneuzen, dat is de goedkoopste straat van Nederland. Een woning kost daar gemiddeld 80.000 euro. Dat blijkt uit het Calcasa Jaarverslag Miljoenenwoningen 2017. Vorig jaar was de Konijnenlaan in Wassenaar de duurste.

De goedkoopste woningen van de regio Den Haag zijn te vinden op het Erasmusplein in Den Haag. Woningen zijn daar gemiddeld 24 keer goedkoper (gemiddeld 100.000 euro) dan in de duurste straat van Wassenaar.

Voor buurten geldt dat een woning in de Kieviet in Wassenaar 15 keer zoveel duurder is dan in de Riverenbuurt in Den Haag. In de regio De Haag staan 4.800 woningen die duurder zijn dan één miljoen euro. Wie die keus wat beperkt vindt, kan ook rondneuzen in Leiden en de Bollenstreek. Daar staan meer dan 1.600 woningen te koop die meer dan één miljoen kosten.



Amsterdam

De straten met het grootste aantal miljoenenwoningen bevinden zich allemaal in Amsterdam. Op nummer één staat de Keizersgracht. Deze straat telt 405 woningen die één miljoen of meer waard zijn. Den Haag staat op nummer twee en Wassenaar op drie. Verder bezet Wassenaar de eerste vier plaatsen in de lijst van straten met het hoogste percentage miljoenenwoningen. Het gaat om de Bloemcamplaan, Konijnenlaan, Groot Haesebroekseweg en de Schout bij Nacht Doormanlaan.

De gemiddelde tijd dat een miljoenenwoning te koop staat, is 16 maanden. In de regio Leiden en de Bollenstreek staat een miljoenenwoning langer te koop dan gemiddeld, namelijk 21 maanden.