Bijeenkomst met 'haatimam' Fawaz naar andere plek

DEN HAAG - De organisatie van BewustMoslim zoekt naar een nieuwe locatie voor hun bijeenkomst van aanstaande zondag waar ook de omstreden Haagse Imam Fawaz aanwezig is. De bijeenkomst zou in zalencentrum 7AM zijn, maar nu wordt gezocht naar een andere plek. 7AM zegt dat er bij hen nooit iets is geboekt, de organisatie claimt dat ze niet in het centrum willen praten omdat de Israëlische ambassade er zit.

De directeur van zalencentrum 7AM zegt niets van het evenement 'Martelaren van het vrije woord' af te weten. 'In het weekend zijn we altijd gesloten', vertelt de directeur. Ook zegt hij 'nooit een aanvraag' van de organisatie te hebben gehad.

Abou Hafs van BewustMoslim reageert verbaasd op het verhaal van 7AM. 'Wij hebben de bevestiging en de facturen binnen gehad', zegt hij. Volgens Hafs is er voor BewustMoslim een uitzondering gemaakt op de gebruikelijke weekendsluiting van 7AM. De offerte die 7AM naar BewustMoslim heeft verstuurd voor aanstaande 8 april is in handen van Omroep West. Er staat boven de offerte dat er een 'optie' is op een zaal. De directeur van 7AM zegt dat het om 'een fout' gaat.



Ambassade

BewustMoslim, een platform dat 'een stevige islamitische identiteit tot stand wil brengen', noemt donderdag de bovengelegen Isreälische ambassade de reden van de locatiewijziging. 'Wij hebben vernomen dat de Israëlische ambassade eveneens in het gebouw op het Buitenhof is gevestigd. Om deze reden hebben wij na spoedoverleg besloten om het evenement op een andere locatie te houden', aldus een persbericht. Maar de locatie op het Buitenhof is volgens de directeur van 7AM nooit geboekt.



Fawaz Jneid

De conferentie kwam woensdag in opspraak, toen duidelijk werd dat 'haat-imam' Fawaz Jneid zondag aanwezig is bij de bijeenkomst. De imam kreeg in augustus vorig jaar van de minister van Justitie en Veiligheid een gebiedsverbod opgelegd voor de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had om zo'n verbod gevraagd om te voorkomen dat de omstreden imam een moskee begint in een pand dat hij had gekocht aan de Cillierstraat.

LEES OOK: 'Haat-imam' preekt op bijeenkomst in Den Haag