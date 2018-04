Deel dit artikel:











Wie schrijft het beste lied over Scheveningen? Schevenings Vissersvrouwtje

DEN HAAG - 'Een mooie mix van jong en oud talent', zo omschrijft Alexander Serban de deelnemers aan de verkiezing van het mooiste lied over Scheveningen. Woensdag was de derde voorronde. Vele Scheveningse en Haagse songwriters en bands gaan de komende weken de uitdaging aan om het mooiste lied over Scheveningen te schrijven.

De invulling, muziekstijl, taal en tekst is helemaal aan de artiest. De enige concrete eis waaraan het lied moet voldoen is dat het nummer verbinding heeft met de badplaats. De komende tijd zijn er op de woensdagen voorrondes voor de verkiezing van Het Scheveningse Lied. Drie juryleden én het publiek bepalen de winnaar, die automatisch doorstroomt naar de grote finale op woensdag 30 mei. De finaleliedjes worden in een professionele geluidsstudio opgenomen. Van deze liedjes wordt een album gemaakt in het kader van 200 jaar Scheveningen-bad.

Door naar de finale Woensdagavond won het duo Karel Brand & Haagse Aadje met het nummer 'Dat Oude Scheveningen'. Een nostalgisch liedje over vroeger. Karel en Aadje staan dus sowieso in de finale.

Daar staat ook Joop Colsen met zijn nummer 'Standlied' en Wim en Maud Akkermans met hun 'Scheveningse zee'.

Het winnende lied zal te horen zijn op Hipfest, Vlaggetjesdag en Parkpop. De winnaar krijgt ook nog eens een videoclip, opgenomen in Scheveningen, en een fotosessie.