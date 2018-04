Waarschuwing voor neuzende medewerkers Haga-ziekenhuis

DEN HAAG - De medewerkers van het Haga-ziekenhuis die zonder toestemming het medisch dossier van Samantha de Jong inkeken, krijgen een waaschuwing. Dat zegt woordvoerder Marnix Beekmans. Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie uit Scheveningen, werd begin dit jaar opgenomen in het Haga-ziekenhuis in Den Haag.

Nadat bij een routinecontrole bleek dat het dossier van de realityster was bekeken door tientallen medewerkers die niet 'medisch betrokken zijn', is het ziekenhuis een intern onderzoek gestart. 'Zo proberen we erachter te komen wie wel en niet terecht het dossier heeft geraadpleegd', vertelt Beekmans.

'Als blijkt dat iemand het dossier zonder geldige reden heeft ingekeken, krijgt de persoon in kwestie een waarschuwing en een aantekening in hun dossier. Als ze in de toekomst weer de fout ingaan, volgt er ontslag.' Mocht blijken dat iemand informatie uit het dossier gelekt heeft, wordt diegene ontslagen. Maar tot nu toe ziet het ernaar uit dat dit niet het geval is. Het onderzoek loopt tot eind april; dan zal definitief blijken of er medewerker zijn die de laan uit gestuurd worden.



Extra knop

Wat gaat het Haga-ziekenhuis doen om dit in de toekomst te voorkomen? 'Onze medewerkers krijgen meer voorlichting over privacy. En we passen het systeem om een dossier te openen aan.' Volgens Beekmans wordt er een extra knop toegevoegd waarmee de bezoeker moet aangeven of hij of zij bevoegd is het dossier te openen.

'We beseffen dat deze oplossing niet ideaal is, want de medewerker heeft nog steeds toegang tot het dossier, ongeacht hij of zij daar iets te zoeken heeft. Maar de drempel wordt met die extra knop wel verhoogd', verklaart Beekmans. De toegang op voorhand ontzeggen aan medewerkers die geen medische betrokkenheid hebben, is geen optie: 'Dossiers zijn bedoeld om patientenzorg makkelijker te maken', aldus Beekmans.

