Dinsdag 10 april in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 10 april ziet u de volgende zaken:

- Een treinreiziger ontdekt bij aankomst op zijn bestemming dat zijn rugtas is gestolen. Met de pinpassen die daar in zaten, is geprobeerd om geld op te nemen. De pinner is duidelijk in beeld.

- Bij een telefoonwinkel aan de Leyweg in Den Haag steelt een man een dure smartphone. Een medewerkster gaat achter hem aan en raakt met hem in gevecht.

- Inbrekers slaan toe bij partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp. Ze zijn uit op de inhoud van de kassa, maar het lukt niet om die open te krijgen.

- Twee mannen werken samen om twee tablets te stelen van achter de balie van Sushi Time in winkelcentrum New Babylon in Den Haag.

- Een aantal pizzabezorgers in Den Haag zijn het slachtoffer geworden van gewelddadige berovingen. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

- Tot slot nogmaals aandacht voor een zaak die we al eerder behandelden: een 84-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn is 3400 euro kwijtgeraakt aan een oplichter die toto-loten koopt met haar geld.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.