Voorschoten gaat papier, textiel en plastic containers vaker legen Een ondergrondse container (Foto: Gemeente Voorschoten)

VOORSCHOTEN - Het zelf wegbrengen van papier, textiel en plastic dreigt in Voorschoten ten onder te gaan aan het eigen succes. De afvalbakken zitten regelmatig overvol. De gemeente heeft daarom besloten de containers bij de parkeerplaatsen in de wijken in het weekeinde extra te legen.

Voorschoten wil het scheiden van afval door de bewoners stimuleren. Bewoners geven aan wel te willen, maar dat de afvalbakken regelmatig vol zitten. De bakken worden drie keer per week geleegd, maar nu komt daar op proef het weekeinde bij. De resultaten van deze proef worden na een maand geëvalueerd, waarna wordt besloten of de extra ophaalronde op zaterdag wordt voortgezet. Eind 2017 is gestart met de campagne 'Afval scheiden, Voorschoten maakt het verschil!'. Een onderdeel van de campagne was een enquête waarin Voorschotenaren werden bevraagd over hun mening over het scheiden van afval. De resultaten van de enquête, alsmede de tips van inwoners gebruikt de gemeente om het scheiden van afval zo laagdrempelig mogelijk te maken.