Boze ondernemers op Kijkduin na voorstel inkorten buslijn 23 Kijkduinse boulevard met verschillende restaurants | Foto: ANP

DEN HAAG - Het voorstel van HTM om vanaf 2019 alleen in de zomerweken met buslijn 23 naar Kijkduin te rijden, heeft voor boze ondernemers in de badplaats gezorgd. De vervoersorganisatie wil de route kortwieken, omdat er te weinig mensen gebruik van zouden maken. Tot grote verbazing van de Kijkduinse winkeleigenaren. 'Dit is gewoon waanzin.'

Donderdagochtend werd duidelijk dat HTM buiten de zomer om lijn 23 wil inkorten. De bus zal dan niet meer Kijkduin, maar het Colijnplein, om de hoek bij het De Savorin Lohmanplein, als eindhalte hebben. Vijf haltes komen hierdoor te vervallen. De ondernemers op Kijkduin zijn geschrokken van de plannen, voornamelijk omdat het slecht samenvalt met de verbouwing van de populaire strandboulevard. 'Wij zitten hier al dertig jaar', vertelt Debby Beugeling van Calexis Schoenenmode. 'Door de verbouwing is Kijkduin al moeilijk bereikbaar voor verkeer. Als er nu ook minder openbaar vervoer naar Kijkduin gaat, zou dat voor de winkelier echt een probleem zijn.'

'Waanzin' Eugen (achternaam onbekend) van de Kijkduinse souvenirshop sluit zich bij Beugeling aan. 'Ze willen juist het openbaar vervoer promoten. Dan gaan ze een lijndienst weghalen die frequent Kijkduin bezoekt. Dit is waanzin', vertelt hij aan Omroep West. Reizigersorganisatie Rover zet ook zijn vraagtekens bij de plannen van HTM. 'Kijkduin wordt ontwikkeld en verwacht meer bezoekers', aldus Henk Toet, bestuurslid van Rover. 'Die moet je wel naar Kijkduin toe kunnen brengen.' Volgens Toet is er naast bus 23 geen rechtstreekse route vanaf De Savorin Lohmanplein naar Kijkduin. 'Dan jaag je mensen de bus uit!'

Wijzigingen Dit plan is één van een reeks wijzigingen die de HTM heeft voorgesteld voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 'We proberen alles zo efficiënt mogelijk in te delen', aldus HTM-woordvoerder Marijke Poppelier. 'We hebben een aantal bussen en trams en daar moeten we de dienstregeling mee vormgeven.' De HTM heeft haar buslijnen onder de loep genomen om de beschikbare bussen zo effectief mogelijk in te zetten. Lijn 23 tussen Colijnplein en Kijkduin zou vervallen omdat te weinig mensen gebruik zouden maken van deze buslijn. Of de plannen werkelijkheid worden, zal rond de zomer bekend worden. LEES OOK: Bus 23 rijdt alleen nog in de zomer naar Kijkduin